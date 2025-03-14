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Саакашвили: «Меня осудили за ужин с Трампом»

13:54 139

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил свой новый приговор «ужином с президентом США Дональдом Трампом» в 2012 году. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«По приказу Бидзины Иванишвили прокуратура возбудила против меня дело о «расхищении государственных средств», которое основывалось на официальных расходах моего офиса за время президентства. В основном эти средства шли на зарубежные поездки и приём иностранных лидеров и известных политиков, таких как Джозеф Байден и Хиллари Клинтон. Среди документов дела — квитанции за ужины и другие расходы, связанные с приемом Дональда Трампа в Тбилиси и Батуми в 2012 году. Также в обвинении фигурируют платежи за цветы, отправленные на похороны президента Польши Леха Качиньского и бывшего президента Чехии Вацлава Гавела. Включены и расходы на моё медицинское лечение, официальные костюмы и прочие представительские затраты. Прокуратура не утверждает, что я присвоил эти деньги. С самого начала было ясно, что дело носит исключительно политический характер», - говорится в публикации экс-президента Грузии.

Напомним, что 12 марта суд в Грузии назначил Михаилу Саакашвили девять лет тюрьмы по делу о растрате средств. В настоящее время Саакашвили уже отбывает шестилетний срок. Приговоры в отношении него ранее были вынесены по двум другим делам — о помиловании убийц Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валери Гелашвили. Новый срок лишения свободы будет исчисляться с момента задержания Михаила Саакашвили — 1 октября 2021 года. Таким образом, согласно приговору, на свободу он сможет выйти 1 октября 2030 года. В то же время против него продолжаются судебные процессы по делам о событиях 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.

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