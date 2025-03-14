USD 1.7000
EUR 1.8431
RUB 1.9726
Подписаться на уведомления
ООН: Рубена Варданяна судят законно и по делу
Новость дня
ООН: Рубена Варданяна судят законно и по делу

Возможность заработка для молодежи с FaydaMania от Банка ABB!

15:29 591

Банк ABB, универсальный банк для всех сегментов клиентов, предоставил возможность для молодежи. Банк запустил программу лояльности FaydaMania для молодых клиентов.

Пользователи мобильного приложения ABB Mobile в возрасте 18-29 лет могут активировать функциональность FaydaMania и достигнув нужных целей, заработать различные призы. Среди наград – увеличенные суммы кешбэка по отдельным категориям, промокоды, билеты в кино, на разные развлекательные мероприятия, а также другие подарки!

Чтобы воспользоваться этой возможностью, достаточно выполнить 3 простых шага: активировать функциональность FaydaMania в разделе "Для тебя" мобильного приложения ABB mobile; перейти в раздел "Все предложения" и ознакомиться с целями; после достижения нужного оборота принять полученную награду. Молодой клиент может одновременно достигать всех активных целей.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.

Трамп просит пощады для украинцев
Трамп просит пощады для украинцев
17:41 172
США обратились к Азербайджану и Армении: Пора перевернуть страницу
США обратились к Азербайджану и Армении: Пора перевернуть страницу
17:01 1370
LANDAU School представляет обновленный брендинг
LANDAU School представляет обновленный брендинг И ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
10:57 2266
Трамп дожмет Путина
Трамп дожмет Путина экс-посол в ООН Фрэнсис Мартин О’Доннелл комментирует для haqqin.az
15:29 2344
Результативные удары Украины по России
Результативные удары Украины по России видео; обновлено 16:48
16:48 3409
Пашинян и Путин обсудили мирный договор Армении и Азербайджана
Пашинян и Путин обсудили мирный договор Армении и Азербайджана
16:41 1209
НАТО умывает руки и отказывается от Украины
НАТО умывает руки и отказывается от Украины
16:37 1674
Физули Мусаев настаивает: Я не давал показаний против «Олега Бакинского»
Физули Мусаев настаивает: Я не давал показаний против «Олега Бакинского»
16:20 1519
Иранские шпионы собирали информацию о военных объектах Турции
Иранские шпионы собирали информацию о военных объектах Турции
16:15 1210
Мирзоян: «После мира с Баку Армения выйдет из болота»
Мирзоян: «После мира с Баку Армения выйдет из болота» обновлено 15:41
15:41 6067
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно горячая тема
15:10 2305

ЭТО ВАЖНО

Трамп просит пощады для украинцев
Трамп просит пощады для украинцев
17:41 172
США обратились к Азербайджану и Армении: Пора перевернуть страницу
США обратились к Азербайджану и Армении: Пора перевернуть страницу
17:01 1370
LANDAU School представляет обновленный брендинг
LANDAU School представляет обновленный брендинг И ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
10:57 2266
Трамп дожмет Путина
Трамп дожмет Путина экс-посол в ООН Фрэнсис Мартин О’Доннелл комментирует для haqqin.az
15:29 2344
Результативные удары Украины по России
Результативные удары Украины по России видео; обновлено 16:48
16:48 3409
Пашинян и Путин обсудили мирный договор Армении и Азербайджана
Пашинян и Путин обсудили мирный договор Армении и Азербайджана
16:41 1209
НАТО умывает руки и отказывается от Украины
НАТО умывает руки и отказывается от Украины
16:37 1674
Физули Мусаев настаивает: Я не давал показаний против «Олега Бакинского»
Физули Мусаев настаивает: Я не давал показаний против «Олега Бакинского»
16:20 1519
Иранские шпионы собирали информацию о военных объектах Турции
Иранские шпионы собирали информацию о военных объектах Турции
16:15 1210
Мирзоян: «После мира с Баку Армения выйдет из болота»
Мирзоян: «После мира с Баку Армения выйдет из болота» обновлено 15:41
15:41 6067
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно горячая тема
15:10 2305
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться