Дегтярев, Кантор и Исмаилова больше не санкционные

Евросоюз исключил из санкционного списка министра спорта России Михаила Дегтярева, владельца «Акрона» Вячеслава Кантора, бывшего главу «Еврохима» Владимира Кантора и Гульбахор Исмаилову, сестру бизнесмена Алишера Усманова, сообщают AFP, Euronews и Reuters.

По данным Reuters, решение принято не по просьбе Венгрии, а из-за недостаточных оснований для продления санкций. Также из списка исключили троих умерших россиян.

Ранее Будапешт требовал отмены санкций для девяти человек, включая основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, но после обсуждений ЕС согласился снять ограничения только с троих.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что несмотря на эти изменения, поддержка Украины остается неизменной.

Financial Times сообщала, что Венгрия грозила заблокировать продление санкций против около 2 тысяч россиян, если из списка не уберут Фридмана.

Всего ЕС продлил санкции для более 2,4 тыс. человек. Они пересматриваются дважды в год — в марте и сентябре. Прошлый срок ограничений истекал 15 марта. Россия считает санкции незаконными.