Если в ближайшие дни на переговорах с американцами Владимир Путин не примет предложение о прекращении огня - а Россия, судя по всему, отказывается от перемирия, - то следует ожидать мощного давления на Москву со стороны Дональда Трампа. Это давление может выражаться как в усилении санкций, так и в наращивании оборонного потенциала Украины, что позволит Киеву эффективно противостоять российской агрессии и даже вернуть часть оккупированных территорий. Об этом в интервью haqqin.az сказал экс-посол в ООН, президент Генеалогического общества Ирландии Фрэнсис Мартин О’Доннелл, прокомментировавший реакцию Москвы на предложение США и Украины о 30-дневном прекращении огня. «Пока остается неясным, какую позицию займет Кремль в ходе переговоров со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, который пытался убедить Россию подписать перемирие», - отметил ирландский дипломат.

По мнению О’Доннелла, Европейский союз, США, другие члены НАТО и многие страны, особенно на Кавказе, заинтересованы в скорейшем завершении войны и восстановлении мира и стабильности. Он также положительно оценил решение Трампа возобновить военную поддержку Украины. «Москва стремится склонить Трампа на свою сторону с помощью различных экономических предложений, - отметил дипломат. — Это может ослабить способность его администрации Трампа вести значимые переговоры с Россией. Тем не менее, несмотря на слухи о наличии у русских мифического «компромата» на Трампа, он остается самым могущественным человеком в мире, поскольку он – президент США и обладает колоссальным влиянием. С точки зрения военной мощи Америка значительно превосходит остальной мир, включая Россию, чей ВВП сопоставим с итальянским. Поэтому ключевой вопрос заключается в том, какую поддержку Трамп может оказать Украине для усиления ее позиций на переговорах с Россией». По мнению ирландского дипломата, на данном этапе финансовые санкции против России вряд ли изменят ситуацию. А вот поставки американского оружия могут позволить Украине нанести серьезный ущерб критически важной инфраструктуре России, что поставит Кремль в весьма затруднительное положение.

О’Доннелл убежден: если Украина получит возможность разрушить такие стратегические объекты России, как Керченский мост, это заставит Путина сесть за стол переговоров прежде, чем Россия потеряет слишком многое. О’Доннелл предупреждает, что Трампу не стоит доверять заявлениям Путина о готовности к компромиссу. «Россия традиционно использует тактику «правдоподобного отрицания», - напоминает дипломат. - Она отказывалась признавать свою причастность к аннексии Крыма в 2014 году, утверждая, что это были «неизвестные зеленые человечки». По его мнению, в ответ на возможные попытки России скомпрометировать Трампа президент США может использовать аналогичную тактику. Более того, у Трампа гораздо больше власти, чем у российского лидера, и поэтому он не должен бояться возможных компрометирующих доказательств со стороны Кремля. «Если ему не удастся договориться с Москвой, он может переключиться на ближневосточный конфликт и способствовать приему Палестины в ООН, - считает ирландский дипломат. - Отмена американского вето на членство Палестины в ООН может укрепить Авраамовы соглашения и привести к смене власти в Израиле, что поспособствует мирному процессу на Ближнем Востоке. Это будет наиболее легким способом для Трампа завоевать международное признание и премию мира, поскольку Россия, Китай, Великобритания и Франция уже поддерживают этот шаг».