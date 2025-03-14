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Европа закрывает Балтийское море для России

15:56 1726

В Евросоюзе сообщили, что продолжается подготовка 17-го пакета санкций против РФ и раскрыли, что в ограничения могут попасть "теневой флот", а также ограничения транзитных путей для России через Балтийское море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление европейского дипломата.

"Транзитные пути через Балтийское море очень важны для российской экономики. И мы знаем, что "теневой флот" играет также очень важную роль. Мы действительно хотим сделать все возможное, чтобы остановить его или ограничить", - сказал дипломат.

По его словам, приоритетными направлениями, которые могут быть включены в новый пакет санкций, являются дальнейшие меры против так называемого российского "теневого флота", а также ограничение транзитных путей для РФ через Балтийское море.

Кроме того, в новый пакет могут войти санкции против энергетического сектора РФ.

Собеседник "ЕвроПравды" также выразил обеспокоенность по поводу того, что каждый новый пакет санкций становится все сложнее принимать.

"Нам нужно единодушие, чтобы двигаться дальше по 17-му пакету. Это может быть непросто, учитывая, насколько сложно нам было добиться продления действующих индивидуальных санкций против России", – сказал он.

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