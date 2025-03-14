В Баку стартовала международная научная конференция «Защита древних населенных пунктов: угрозы и современные подходы»

14 марта в Центре Гейдара Алиева начала работу международная научно-практическая конференция на тему «Защита древних населенных пунктов: угрозы и современные подходы», организованная Министерством культуры Азербайджанской Республики. В мероприятии принимают участие ученые, исследователи, эксперты, а также представители неправительственных организаций и средств массовой информации из ряда стран.

Открытие конференции ознаменовалось ознакомлением участников с выставкой экспонатов, обнаруженных в древних поселениях на территории Азербайджана. Министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли выступил с приветственной речью, в которой отметил, что цель конференции — обсуждение новых идей и решений, направленных на сохранение, изучение и популяризацию древнейших образцов культурного наследия. Мероприятие также призвано укрепить международное и региональное сотрудничество, разработать новые стратегии защиты культурного наследия и создать механизмы их реализации.

Министр подчеркнул, что важнейшим элементом богатого культурного наследия Азербайджана являются доисторические человеческие поселения, расположенные на территории страны. Особое значение в изучении этапов развития человеческой цивилизации имеют древние стоянки первобытных людей, такие как пещеры Азых, Таглар и Дамджылы, а также наскальные рисунки Гобустана. Эти памятники не только считаются колыбелью цивилизации и культуры, но и представляют исключительную ценность для исследования физического и духовного развития человека, его трудовых навыков, образа жизни и миграционных путей.

По словам Адиля Керимли, древние населенные пункты служат важными источниками для научных исследований не только в области истории, археологии и этнографии, но и культуры, являясь местами зарождения и расцвета первых проявлений культурного наследия народов. Министерство культуры Азербайджана готово содействовать проведению совместных научных экспедиций к этим историческим и культурным памятникам, обсуждать их результаты на международной арене, публиковать итоги исследований в научных и массовых изданиях, а также популяризировать их среди широкой общественности для передачи будущим поколениям. «Мы заинтересованы в сотрудничестве с международными партнерами и ведущими зарубежными научными кругами в этом направлении», — добавил он.