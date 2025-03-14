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В Баку стартовала международная научная конференция «Защита древних населенных пунктов: угрозы и современные подходы»

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16:03 410

14 марта в Центре Гейдара Алиева начала работу международная научно-практическая конференция на тему «Защита древних населенных пунктов: угрозы и современные подходы», организованная Министерством культуры Азербайджанской Республики. В мероприятии принимают участие ученые, исследователи, эксперты, а также представители неправительственных организаций и средств массовой информации из ряда стран.

Открытие конференции ознаменовалось ознакомлением участников с выставкой экспонатов, обнаруженных в древних поселениях на территории Азербайджана. Министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли выступил с приветственной речью, в которой отметил, что цель конференции — обсуждение новых идей и решений, направленных на сохранение, изучение и популяризацию древнейших образцов культурного наследия. Мероприятие также призвано укрепить международное и региональное сотрудничество, разработать новые стратегии защиты культурного наследия и создать механизмы их реализации.

Министр подчеркнул, что важнейшим элементом богатого культурного наследия Азербайджана являются доисторические человеческие поселения, расположенные на территории страны. Особое значение в изучении этапов развития человеческой цивилизации имеют древние стоянки первобытных людей, такие как пещеры Азых, Таглар и Дамджылы, а также наскальные рисунки Гобустана. Эти памятники не только считаются колыбелью цивилизации и культуры, но и представляют исключительную ценность для исследования физического и духовного развития человека, его трудовых навыков, образа жизни и миграционных путей.

По словам Адиля Керимли, древние населенные пункты служат важными источниками для научных исследований не только в области истории, археологии и этнографии, но и культуры, являясь местами зарождения и расцвета первых проявлений культурного наследия народов. Министерство культуры Азербайджана готово содействовать проведению совместных научных экспедиций к этим историческим и культурным памятникам, обсуждать их результаты на международной арене, публиковать итоги исследований в научных и массовых изданиях, а также популяризировать их среди широкой общественности для передачи будущим поколениям. «Мы заинтересованы в сотрудничестве с международными партнерами и ведущими зарубежными научными кругами в этом направлении», — добавил он.

Министр отметил, что национальная культурная политика, реализуемая под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, основана на защите, восстановлении и популяризации всего культурного наследия страны, включая памятники истории и культуры, независимо от этнической или религиозной принадлежности. Как неоднократно подчеркивал глава государства, мультикультурализм — это образ жизни азербайджанского народа.

В этой связи Адиль Керимли предложил участникам конференции рассмотреть идею создания единой платформы для совместных исследований и продвижения древних человеческих поселений. По его мнению, многоуровневые программы международного обмена в этой сфере должны реализовываться не только на уровне межгосударственных и международных организаций, но и между научными институтами, университетами, аналитическими центрами, музеями и даже неправительственными организациями.

Касаясь вопроса охраны древних поселений на национальном и международном уровнях, министр отметил, что включение таких памятников в списки наследия ЮНЕСКО и ИСЕСКО открывает возможности для их международного признания, а также более эффективной защиты и сохранения. Однако он обратил внимание на необходимость повышения эффективности существующих механизмов в условиях современных вызовов, таких как антропогенное вмешательство, вооруженные конфликты, наличие мин на постконфликтных территориях и природные явления.

«Международное право, включая Конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в период вооруженных конфликтов и два ее дополнительных протокола, устанавливает обязательства по обеспечению неприкосновенности материального культурного наследия, в том числе запрет на незаконные археологические раскопки. Однако на практике эффективность этих норм вызывает сомнения», — заявил министр. Он напомнил, что Азербайджан, переживший военную агрессию и оккупацию части своей территории в течение почти 30 лет, столкнулся с разрушением исторических памятников, разграблением культурных ценностей и незаконными археологическими работами, в частности, в пещере Азых — одном из древнейших поселений мира.

В завершение Адиль Керимли предложил обсудить на второй панельной сессии конференции пути совершенствования механизмов международных организаций и расширения возможностей мониторинга для защиты культурного наследия.

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