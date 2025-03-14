Иранские шпионы собирали информацию о военных объектах Турции

В ходе совместной операции Национальной разведывательной организации (MİT) Турции и Главной прокуратуры Стамбула были пойманы пять шпионов, которые передавали информацию иранской разведке, сообщает Yeni Şafak.

В ходе совместной операции установлено, что подозреваемые, имевшие связи с сотрудниками разведки Корпуса стражей исламской революции, собирали информацию о военных базах и критических точках в Турции.

В ходе операции трое подозреваемых были задержаны в Стамбуле, двое — в Мерсине и Анталье.