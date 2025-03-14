USD 1.7000
EUR 1.8431
RUB 1.9726
Подписаться на уведомления
ООН: Рубена Варданяна судят законно и по делу
Новость дня
ООН: Рубена Варданяна судят законно и по делу

Физули Мусаев настаивает: Я не давал показаний против «Олега Бакинского»

Инара Рафикгызы
16:20 1528

Завершается уголовный процесс над миллионером Олегом Крапивиным, известным как «Олег Бакинский», который был одним из лидеров азербайджанской диаспоры в Украине, а также бывшего заместителя министра оборонной промышленности Украины по вопросам авиации Константина Антоновича Кучера, проходящего по тому же делу. С первого дня суда «Олег Бакинский» категорически не соглашался с предъявленными ему обвинениями и заявлял, что не имеет к случившемуся никакого отношения.

Как сообщает haqqin.az, одним из главных свидетелей по этому делу является вице-президент Федерации каратэ Азербайджана Физули Мусаев. Поскольку последний не участвовал в судебном заседании, в суде было оглашено его заявление следствию на предыдущем заседании. Следствию Мусаев сообщил, что в день происшествия он отвез Сергея и Валерия в бизнес-центр Babək Plaza и ждал их у входа. Чуть позже из здания вышел Валерий с ушибом на лбу. Мужчину доставили в медицинский центр, где ему оказали медицинскую помощь.

Вице-президент Федерации каратэ Азербайджана (АКФ) Физули Мусаев в интервью haqqin.az заявил, что является близким другом «Олега Бакинского» и не давал против него показаний в ходе следствия. «Обе стороны в этом деле были мне близки, но «Олег Бакинский» - мой близкий друг. Гости из Москвы также встречались с «Олегом Бакинским». Я рассказал на следствии, что встречался с этими людьми: они доброжелательно беседовали, затем поднялись в кабинет, а я остался внизу и ждал. Никаких проблемных разговоров не было, да и проблем возникнуть не могло. Я не слышал их разговора. Что происходило в кабинете, я не знаю — я этого даже не слышал. Позже этот человек (то есть Валерий Захаренков, проходящий потерпевшим по уголовному делу) вышел из здания, и из его головы текла небольшая струйка крови. Он попросил отвезти его в клинику, я согласился. Вот и все. Что произошло после этого, мне неизвестно. Позже он (Захаренков) подал жалобу. То есть я рассказал следствию то, что видел.

Повторюсь – я не давал показаний против «Олега Бакинского», он мой близкий друг. На следствии меня допросили как свидетеля, и я рассказал то, что видел своими глазами», - подчеркнул Мусаев.

Отметим, что Олег Бакинский был арестован сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана в июле 2024 года по обвинению в хулиганстве в отношении гражданина Российской Федерации. Ему было предъявлено обвинение по статье 221.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (хулиганство с применением предметов, использованных в качестве оружия) и избрана мера пресечения в виде ареста.

В свою очередь, Константин Кучер обвиняется по статьям 178.4 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и 221.3 (хулиганство с применением предметов, использованных в качестве оружия) Уголовного кодекса.

Потерпевшими по делу признаны ОАО «Авиазапчасть», ООО «Промышленные поставки Казахстан» и гражданин Российской Федерации Валерий Николаевич Захаренков.

Трамп просит пощады для украинцев
Трамп просит пощады для украинцев
17:41 198
США обратились к Азербайджану и Армении: Пора перевернуть страницу
США обратились к Азербайджану и Армении: Пора перевернуть страницу
17:01 1384
LANDAU School представляет обновленный брендинг
LANDAU School представляет обновленный брендинг И ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
10:57 2271
Трамп дожмет Путина
Трамп дожмет Путина экс-посол в ООН Фрэнсис Мартин О’Доннелл комментирует для haqqin.az
15:29 2358
Результативные удары Украины по России
Результативные удары Украины по России видео; обновлено 16:48
16:48 3422
Пашинян и Путин обсудили мирный договор Армении и Азербайджана
Пашинян и Путин обсудили мирный договор Армении и Азербайджана
16:41 1218
НАТО умывает руки и отказывается от Украины
НАТО умывает руки и отказывается от Украины
16:37 1693
Физули Мусаев настаивает: Я не давал показаний против «Олега Бакинского»
Физули Мусаев настаивает: Я не давал показаний против «Олега Бакинского»
16:20 1529
Иранские шпионы собирали информацию о военных объектах Турции
Иранские шпионы собирали информацию о военных объектах Турции
16:15 1218
Мирзоян: «После мира с Баку Армения выйдет из болота»
Мирзоян: «После мира с Баку Армения выйдет из болота» обновлено 15:41
15:41 6079
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно горячая тема
15:10 2315

ЭТО ВАЖНО

Трамп просит пощады для украинцев
Трамп просит пощады для украинцев
17:41 198
США обратились к Азербайджану и Армении: Пора перевернуть страницу
США обратились к Азербайджану и Армении: Пора перевернуть страницу
17:01 1384
LANDAU School представляет обновленный брендинг
LANDAU School представляет обновленный брендинг И ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
10:57 2271
Трамп дожмет Путина
Трамп дожмет Путина экс-посол в ООН Фрэнсис Мартин О’Доннелл комментирует для haqqin.az
15:29 2358
Результативные удары Украины по России
Результативные удары Украины по России видео; обновлено 16:48
16:48 3422
Пашинян и Путин обсудили мирный договор Армении и Азербайджана
Пашинян и Путин обсудили мирный договор Армении и Азербайджана
16:41 1218
НАТО умывает руки и отказывается от Украины
НАТО умывает руки и отказывается от Украины
16:37 1693
Физули Мусаев настаивает: Я не давал показаний против «Олега Бакинского»
Физули Мусаев настаивает: Я не давал показаний против «Олега Бакинского»
16:20 1529
Иранские шпионы собирали информацию о военных объектах Турции
Иранские шпионы собирали информацию о военных объектах Турции
16:15 1218
Мирзоян: «После мира с Баку Армения выйдет из болота»
Мирзоян: «После мира с Баку Армения выйдет из болота» обновлено 15:41
15:41 6079
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно горячая тема
15:10 2315
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться