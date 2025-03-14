Физули Мусаев настаивает: Я не давал показаний против «Олега Бакинского»

Завершается уголовный процесс над миллионером Олегом Крапивиным, известным как «Олег Бакинский», который был одним из лидеров азербайджанской диаспоры в Украине, а также бывшего заместителя министра оборонной промышленности Украины по вопросам авиации Константина Антоновича Кучера, проходящего по тому же делу. С первого дня суда «Олег Бакинский» категорически не соглашался с предъявленными ему обвинениями и заявлял, что не имеет к случившемуся никакого отношения.

Как сообщает haqqin.az, одним из главных свидетелей по этому делу является вице-президент Федерации каратэ Азербайджана Физули Мусаев. Поскольку последний не участвовал в судебном заседании, в суде было оглашено его заявление следствию на предыдущем заседании. Следствию Мусаев сообщил, что в день происшествия он отвез Сергея и Валерия в бизнес-центр Babək Plaza и ждал их у входа. Чуть позже из здания вышел Валерий с ушибом на лбу. Мужчину доставили в медицинский центр, где ему оказали медицинскую помощь.

Вице-президент Федерации каратэ Азербайджана (АКФ) Физули Мусаев в интервью haqqin.az заявил, что является близким другом «Олега Бакинского» и не давал против него показаний в ходе следствия. «Обе стороны в этом деле были мне близки, но «Олег Бакинский» - мой близкий друг. Гости из Москвы также встречались с «Олегом Бакинским». Я рассказал на следствии, что встречался с этими людьми: они доброжелательно беседовали, затем поднялись в кабинет, а я остался внизу и ждал. Никаких проблемных разговоров не было, да и проблем возникнуть не могло. Я не слышал их разговора. Что происходило в кабинете, я не знаю — я этого даже не слышал. Позже этот человек (то есть Валерий Захаренков, проходящий потерпевшим по уголовному делу) вышел из здания, и из его головы текла небольшая струйка крови. Он попросил отвезти его в клинику, я согласился. Вот и все. Что произошло после этого, мне неизвестно. Позже он (Захаренков) подал жалобу. То есть я рассказал следствию то, что видел.

Повторюсь – я не давал показаний против «Олега Бакинского», он мой близкий друг. На следствии меня допросили как свидетеля, и я рассказал то, что видел своими глазами», - подчеркнул Мусаев.

Отметим, что Олег Бакинский был арестован сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана в июле 2024 года по обвинению в хулиганстве в отношении гражданина Российской Федерации. Ему было предъявлено обвинение по статье 221.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (хулиганство с применением предметов, использованных в качестве оружия) и избрана мера пресечения в виде ареста.

В свою очередь, Константин Кучер обвиняется по статьям 178.4 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и 221.3 (хулиганство с применением предметов, использованных в качестве оружия) Уголовного кодекса.

Потерпевшими по делу признаны ОАО «Авиазапчасть», ООО «Промышленные поставки Казахстан» и гражданин Российской Федерации Валерий Николаевич Захаренков.