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Трамп обвинил Байдена в войне с Россией

16:23 843

Президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден втянул страну в конфликт с Россией и усугубил кризис во всем мире.

В своем посте в социальной сети он подчеркнул, что готов добиться прекращения огня и подписания финального соглашения с Россией.

«Миллионы людей погибли, и если мы не заключим перемирие и окончательное соглашение с Россией, жертв будет еще больше», — написал Трамп.

Он также отметил, что если бы он оставался президентом, войны в Украине не было бы, как и теракта 7 октября в Израиле, а вывод войск из Афганистана не стал бы «самым позорным днем в истории США».

Кроме того, Трамп раскритиковал экономическую политику Байдена, заявив, что при его правлении не было бы разрушительной инфляции и кризиса на границе с Мексикой.

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