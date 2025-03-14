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Франция готовится к усилению оборонки

16:28 602

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с ведущими представителями оборонной промышленности в Елисейском дворце, сообщает Le Figaro.

Макрон намерен обсудить с производителями оружия их возможности по наращиванию объемов производства, частоту и темпы выпуска продукции. В свою очередь, представители отрасли ожидают от государства гарантий и поддержки.

По данным Le Figaro, на встрече будут присутствовать представители 4 тысяч малых и средних предприятий сектора.

Франция ежегодно тратит на оборону около €50 млрд, и в условиях глобальной нестабильности Париж стремится усилить свою военную промышленность.

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