НАТО умывает руки и отказывается от Украины
Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что вопрос вступления Украины в альянс больше не стоит на повестке дня.
Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV.
На вопрос в интервью, "действительно ли [президент США Дональд] Трамп снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО", Рютте ответил: "Да".
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил возможность нормализации отношений между ЕС, США и Россией в долгосрочной перспективе.
Также Марк Рютте не считает, что Североатлантический альянс будет участвовать в обеспечении прекращения огня в Украине в случае перемирия.