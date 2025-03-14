НАТО умывает руки и отказывается от Украины

Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV.

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что вопрос вступления Украины в альянс больше не стоит на повестке дня.

На вопрос в интервью, "действительно ли [президент США Дональд] Трамп снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО", Рютте ответил: "Да".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил возможность нормализации отношений между ЕС, США и Россией в долгосрочной перспективе.

Также Марк Рютте не считает, что Североатлантический альянс будет участвовать в обеспечении прекращения огня в Украине в случае перемирия.