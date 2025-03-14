Пашинян и Путин обсудили мирный договор Армении и Азербайджана
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба армянского правительства.
Пашинян проинформировал Путина о завершении переговоров по тексту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и его согласовании.
Стороны также обсудили региональные и двусторонние вопросы, затрагивающие сотрудничество между Ереваном и Москвой.
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