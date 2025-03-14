Пашинян и Путин обсудили мирный договор Армении и Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба армянского правительства.

Пашинян проинформировал Путина о завершении переговоров по тексту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и его согласовании.

Стороны также обсудили региональные и двусторонние вопросы, затрагивающие сотрудничество между Ереваном и Москвой.