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Пашинян и Путин обсудили мирный договор Армении и Азербайджана

16:41 1222

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба армянского правительства.

Пашинян проинформировал Путина о завершении переговоров по тексту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и его согласовании.

Стороны также обсудили региональные и двусторонние вопросы, затрагивающие сотрудничество между Ереваном и Москвой.

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