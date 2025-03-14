США обратились к Азербайджану и Армении: Пора перевернуть страницу

Администрация США приветствует завершение переговоров между Арменией и Азербайджаном по мирному договору и призывает Ереван и Баку к скорейшему подписанию документа. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

«Соединенные Штаты высоко оценивают завершение Арменией и Азербайджаном переговоров по историческому мирному договору. Это возможность для обеих стран перевернуть страницу многолетнего конфликта в соответствии с видением президента Трампа.

Сейчас настало время взять на себя обязательства по установлению мира, подписать и ратифицировать договор и возвестить новую эру процветания народов Южного Кавказа», - говорится в сообщении Рубио, опубликованном на сайте Госдепа.

Вчера МИД Азербайджана официально подтвердил заявления о завершении переговоров по тексту мирного договора с Арменией. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.