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Оставайтесь на связи с близкими в путешествиях на Новруз с роумингом Nar!

17:04 202

В преддверии праздника Новруз оператор Nar предлагает выгодные роуминг-пакеты для тех, кто планирует путешествовать за границу. Оставайтесь на связи с родными и пользуйтесь интернетом по выгодным тарифам, выбрав один из роуминг-пакетов Nar.

Для длительных поездок Nar рекомендует пакет «Роуминг 20», который включает 1,2 ГБ интернета, 20 SMS и 15 дней действия, а также бесплатную переписку в WhatsApp. Подключить пакет можно, просто набрав *777*720#Yes.

Перед поездкой зайдите на nar.az/senin-ucun/rouminq, чтобы выбрать наиболее подходящий роуминг-пакет и убедиться, что роуминг активирован на вашем номере. Для активации роуминга наберите *777#100#Yes.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 6 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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