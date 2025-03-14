Гренландия не торопится становиться американской

Гренландия долгое время останется частью Содружества, объединяющего Данию, Гренландию и Фарерские острова, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен, комментируя итоги выборов в гренландский парламент.

«Я не вижу признаков того, что Гренландия хочет покинуть Содружество и стать частью США», — отметил он, подчеркнув необходимость модернизации экономической политики для укрепления острова.

На выборах 11 марта победу одержала социал-либеральная партия Demokraatit («Демократы»), которая набрала 29,9% голосов и получила 10 мандатов. Партия выступает за постепенное движение к независимости, но без резких шагов.

Эксперты считают, что Дания может вздохнуть с облегчением, поскольку победившие партии не требуют немедленного отделения. Новый кабинет, вероятно, сформирует лидер Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен, объединившись с Inuit Ataqatigiit и Siumut, которые также поддерживают поэтапный путь к независимости.