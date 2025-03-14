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Байрамов обсудил с Мишелем прогресс в мирном урегулировании

17:24 326

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с бывшим президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который прибыл в Баку для участия в XII Глобальном Бакинском форуме, сообщает МИД Азербайджана.

"Стороны уделили особое внимание постконфликтной ситуации в регионе, включая недавний прогресс в мирном урегулировании [между Азербайджаном и Арменией], и проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается этот процесс", - говорится в сообщении.

Также была выражена признательность Шарлю Мишелю за усилия, приложенные им в период председательства в Европейском совете.

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