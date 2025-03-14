Президент Сирии рассказал, что ему тяжело во дворце

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что ему тяжело находиться в президентском дворце, который до него занимал сбежавший из страны Башар Асад.

«Я хочу быть искренним – дворец для меня – место, где мне становится тяжело на душе. Глядя на каждый его угол, я задумываюсь о том, как отсюда могло выйти столько зла.

У меня есть балкон с видом на весь Дамаск. Каждый день, глядя на город, я думаю о том, как прежний режим мог смотреть на Дамаск и при этом не заботиться о происходящем. Я хочу, чтобы этот дворец стал источником большого блага для Сирии. Я полон решимости превратить его в нечто доброе для страны. Я хочу, чтобы школьники приходили сюда и знакомились с его (дворца) историей. Я хочу принимать тут решения, которые дойдут до каждого дома в Сирии», - сказал аш-Шараа.