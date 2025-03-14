Пашинян почтит подвиг дедов
17:34 313
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы, которое пройдет 9 мая в Москве, сообщили в Кремле.
Телефонный разговор Владимира Путина и Никола Пашиняна состоялся по инициативе армянской стороны.
В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы развития российско-армянских отношений.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!