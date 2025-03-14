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ООН: Рубена Варданяна судят законно и по делу

Пашинян почтит подвиг дедов

17:34 313

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы, которое пройдет 9 мая в Москве, сообщили в Кремле.

Телефонный разговор Владимира Путина и Никола Пашиняна состоялся по инициативе армянской стороны.

В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы развития российско-армянских отношений.

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