Ильхам Алиев: «Никто не знает, каким будет мир»

Наше понимание мирового порядка было абсолютно правильным. Потому что мы не полагались ни на какой институт или кого-либо в том, что касается наших национальных интересов. И будь то война между Россией и Украиной, или ситуация на Ближнем Востоке, напряженность в Африке, в некоторых других частях мира, страны должны понимать, что их судьба в их руках.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью телеканалу «Евроньюс».

Глава азербайджанского государства сказал, что, чем раньше они это поймут, тем лучше для них: «Потому что, если ты всегда полагаешься на чью-то помощь, то, во-первых, ты уязвим; во-вторых, не гарантировано, что эта помощь будет вечной; и в-третьих, ты теряешь часть своего суверенитета».