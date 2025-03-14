Ильхам Алиев: «Никто не знает, каким будет мир»
Наше понимание мирового порядка было абсолютно правильным. Потому что мы не полагались ни на какой институт или кого-либо в том, что касается наших национальных интересов. И будь то война между Россией и Украиной, или ситуация на Ближнем Востоке, напряженность в Африке, в некоторых других частях мира, страны должны понимать, что их судьба в их руках.
Об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью телеканалу «Евроньюс».
Глава азербайджанского государства сказал, что, чем раньше они это поймут, тем лучше для них: «Потому что, если ты всегда полагаешься на чью-то помощь, то, во-первых, ты уязвим; во-вторых, не гарантировано, что эта помощь будет вечной; и в-третьих, ты теряешь часть своего суверенитета».
* * * 18:39
Есть общее мнение, что сейчас мы находимся на этапе разработки новых правил и норм. Старый мировой порядок, похоже, уже не существует. Какой будет новая форма взаимодействия международного сообщества? Никто не знает, есть разные мнения.
Об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью телеканалу Euronews.
«Абсолютно очевидно, что каждая страна должна больше сосредоточиться на своей домашней работе, на своих собственных возможностях, и не полагаться на какую-либо помощь или даже на международное право. Азербайджан, пострадавший от избирательности международного права, имеет большой опыт в построении своего будущего на основе своих ресурсов», - отметил глава государства.
По словам президента Ильхама Алиева, «важно защитить регион от любых кризисов вокруг нас. К несчастью, регион Южного Кавказа на протяжении десятилетий был ареной противоборства и вражды. Сейчас у нас относительно спокойный период. Поэтому нам нужно сосредоточиться на этом: создать механизмы безопасности, которые будут всеобъемлющими, устранить любую угрозу новой военной конфронтации и попытаться иметь добрососедские отношения, как мы привыкли во времена Советского Союза».
* * * 18:15
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Euronews, сообщает официальный сайт главы государства.