Какой с Арменией мир без доверия?

13 марта министерства иностранных дел Азербайджана и Армении официально объявили, что работа над текстом мирного соглашения завершена, и документ готов к подписанию. Этот день, у которого были все шансы положить конец 33-летнему армяно-азербайджанскому конфликту, мог стать историческим как для Еревана, так и для Баку. Но, как говорит российский президент Владимир Путин, есть нюансы. И именно из-за них подписание соглашения откладывается на неопределенное время.

Напомню, что еще недавно обе стороны неоднократно заявляли, что работа над проектом мирного договора завершена на 95 процентов, а из 17 пунктов документа несогласованными оставались только два. Первый предусматривал, что на армяно-азербайджанской границе не будут размещаться третьи силы (то есть, миротворческие войска или, как сейчас, «гражданские» наблюдатели), а второй касался обязательств сторон отозвать из международных инстанций все взаимные иски и не выдвигать новые. По поводу первого пункта Ереван до недавнего времени изъявлял готовность вывести наблюдателей Евросоюза с границы поле завершения ее демаркации и делимитации. Прекрасно понимая, что этот процесс может затянуться, Армения стремилась таким образом, несмотря на раздражение Азербайджана, сохранить пограничное присутствие миссии Евросоюза на как можно более долгий срок. Однако в итоге жесткая позиция Баку возобладала, и Ереван согласился вывести наблюдателей EUMA после подписания мирного соглашения. Это решение было принято премьер-министром Николом Пашиняном на заседании Совета безопасности Армении, которое состоялось 12 марта. «Армения согласилась с положением, согласно которому после вступления в силу мирного соглашения стороны не будут размещать силы третьих стран вдоль общей границы», — заявил журналистам Пашинян, добавив, что после подписания мирного договора Армения фактически дает согласие на вывод европейских наблюдателей со всей армяно-азербайджанской границы, а не только с демаркированных территорий.

Что же касается второго спорного пункта, то армянская сторона направила Азербайджану окончательный, двенадцатый по счету вариант текста мирного договора, в который Баку не внес никаких изменений. В результате это вывело из дипломатического тупика переговорный процесс, длившийся долгие четыре года. Заявления Азербайджана и Армении об окончании работы над мирным соглашением вызвали широкий резонанс в международных кругах. Франция, Германия и другие страны приветствовали эту новость, призвав стороны как можно скорее подписать согласованный документ. В то же время следует учитывать, что, хотя работа над документом завершена, он все еще не парафирован. Кроме того, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил накануне, что для подписания договора у Баку остаются два условия – исключение из Конституции Армении положений, связанных с территориальными претензиями к Азербайджану, а также совместное с Арменией обращение в ОБСЕ о роспуске Минской группы. Эти условия давно известны и не раз озвучивались азербайджанской стороной, однако они не были прописаны в самом проекте мирного соглашения. На фоне публичных заявлений об окончании работы над проектом армяно-азербайджанского мирного соглашения президент Ильхам Алиев, выступая на открытии Глобального Бакинского форума, вновь четко донес позицию Азербайджанской Республики до сведения международного сообщества.

Глава государства отметил, что некоторые европейские бюрократы пытаются представить Армению в образе этакого «голубя мира», но при этом игнорируют прошлые действия армянского правительства. В частности, президент Алиев напомнил, что во время Второй Карабахской войны армянская армия систематически обстреливала азербайджанские города с использованием поставленного Россией ракетного комплекса «Искандер-М», а в Первую Карабахскую войну под предлогом создания «буферной зоны» оккупировала 20 процентов азербайджанских территорий. И.Алиев ясно дал понять, что правительство Азербайджана «не верит ни единому их [Армении] слову, потому что это не те люди, которым можно доверять, включая нынешнее правительство… Нам нужны документы, нам нужны официальные гарантии. Нам необходимо, чтобы в их [Республики Армения] Конституции не осталось никаких территориальных претензий к Азербайджану». Как уже сообщалось, президент Азербайджана также заявил, что на самом деле наблюдательная миссия Евросоюза выполняет разведывательные функции, направленные против нашей страны. Ильхам Алиев напомнил, что Брюссель выделил Армении 10 миллионов евро на вооружение и планирует выделить еще столько же. Таким образом, позиция азербайджанского руководства предельно ясна и сводится к принципиальному вопросу – о каком мире может идти речь, если доверие к Армении и ее руководству равно нулю? Ведь мир — это не просто подписанный документ, но и взаимное доверие между сторонами. Но Ереван не предпринимает никаких шагов, способствующих его укреплению, и намеренно затягивает процесс изменения своей Конституции.