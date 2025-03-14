Белый дом опроверг: Трамп с Путиным не разговаривал

Президент США Дональд Трамп не говорил в четверг по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Нет, не говорил. С Путиным говорил в Москве Стив Уиткофф», - ответила она на вопрос о том, говорил ли Трамп по телефону с Путиным в четверг.

Трамп ранее опубликовал сообщение о переговорах с российским коллегой, которые прошли в четверг, 13 марта.

«Мы вчера провели очень хорошие и продуктивные обсуждения с президентом России Владимиром Путиным, и есть все шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится <...>», - написал он в социальной сети Truth Social.

При этом американский лидер не пояснил, имел ли он в виду телефонный разговор с российским лидером или беседу Путина с Уиткоффом.