USD 1.7000
EUR 1.8431
RUB 1.9726
Подписаться на уведомления
Самолет спецпредставителя Трампа приземлился в Баку. В чем причина?..
Новость дня
Самолет спецпредставителя Трампа приземлился в Баку. В чем причина?..

Председатель «Азеришыг» принял граждан в Зардабе

фото
19:06 312

В соответствии с указанием президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении встреч с гражданами в городах и районах председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов 14 марта встретился в Центре Гейдара Алиева в Зардабе с гражданами из Зардабского и Уджарского районов. Прием был организован в соответствии с графиком встреч руководителей органов исполнительной власти и других управленческих структур с гражданами в городах и районах.

Перед встречей с гражданами был посещен памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Зардабском районе, возложены цветы, выражено глубокое уважение к его памяти.

В ходе приема были даны ответы на соответствующие обращения в связи с деятельностью учреждения, приняты меры по решению некоторых вопросов на местах. Письменные обращения по вопросам, требующим расследования, зарегистрированы и направлены в соответствующие подразделения для рассмотрения. Жители обоих районов выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за проведенную работу по реконструкции электрических сетей регионов, а также за внимание и заботу, проявленные к гражданам.

В целях обеспечения потребителей стабильной и бесперебойной электроэнергией, а также минимизации потерь электроэнергии ОАО «Азеришыг» регулярно проводит мероприятия во всех регионах страны, организует встречи с местными жителями.

Алиев призвал Армению и Грузию к добрососедским отношениям, как в СССР
Алиев призвал Армению и Грузию к добрососедским отношениям, как в СССР
20:55 315
«Путин тянет время… а Европа готовится к войне»
«Путин тянет время… а Европа готовится к войне» британский депутат Крис Скидмор комментирует для haqqin.az
20:16 985
Трамп дожмет Путина
Трамп дожмет Путина экс-посол в ООН Фрэнсис Мартин О’Доннелл комментирует для haqqin.az; все еще актуально
15:29 3578
Россия предложила Азербайджану и Армении подписать мир в Москве
Россия предложила Азербайджану и Армении подписать мир в Москве официальное заявление
20:25 957
Какой с Арменией мир без доверия?
Какой с Арменией мир без доверия? комментарий по горячим следам
19:00 2038
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно горячая тема
15:10 3322
«Как сын мне был, но поступил как гнида»: Лукашенко о Зеленском
«Как сын мне был, но поступил как гнида»: Лукашенко о Зеленском
20:16 1169
Путин снова обманул Трампа
Путин снова обманул Трампа
20:06 1759
Арутюнян об обстреле Гянджи: «Информация поступила из Армении»
Арутюнян об обстреле Гянджи: «Информация поступила из Армении»
19:29 1663
Ильхам Алиев: «Никто не знает, каким будет мир»
Ильхам Алиев: «Никто не знает, каким будет мир» обновлено 19:38
19:38 3147
Украинские войска попали в окружение?
Украинские войска попали в окружение? о ситуации в курской области
19:24 2110

ЭТО ВАЖНО

Алиев призвал Армению и Грузию к добрососедским отношениям, как в СССР
Алиев призвал Армению и Грузию к добрососедским отношениям, как в СССР
20:55 315
«Путин тянет время… а Европа готовится к войне»
«Путин тянет время… а Европа готовится к войне» британский депутат Крис Скидмор комментирует для haqqin.az
20:16 985
Трамп дожмет Путина
Трамп дожмет Путина экс-посол в ООН Фрэнсис Мартин О’Доннелл комментирует для haqqin.az; все еще актуально
15:29 3578
Россия предложила Азербайджану и Армении подписать мир в Москве
Россия предложила Азербайджану и Армении подписать мир в Москве официальное заявление
20:25 957
Какой с Арменией мир без доверия?
Какой с Арменией мир без доверия? комментарий по горячим следам
19:00 2038
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно горячая тема
15:10 3322
«Как сын мне был, но поступил как гнида»: Лукашенко о Зеленском
«Как сын мне был, но поступил как гнида»: Лукашенко о Зеленском
20:16 1169
Путин снова обманул Трампа
Путин снова обманул Трампа
20:06 1759
Арутюнян об обстреле Гянджи: «Информация поступила из Армении»
Арутюнян об обстреле Гянджи: «Информация поступила из Армении»
19:29 1663
Ильхам Алиев: «Никто не знает, каким будет мир»
Ильхам Алиев: «Никто не знает, каким будет мир» обновлено 19:38
19:38 3147
Украинские войска попали в окружение?
Украинские войска попали в окружение? о ситуации в курской области
19:24 2110
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться