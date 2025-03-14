Председатель «Азеришыг» принял граждан в Зардабе

В соответствии с указанием президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении встреч с гражданами в городах и районах председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов 14 марта встретился в Центре Гейдара Алиева в Зардабе с гражданами из Зардабского и Уджарского районов. Прием был организован в соответствии с графиком встреч руководителей органов исполнительной власти и других управленческих структур с гражданами в городах и районах.

Перед встречей с гражданами был посещен памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Зардабском районе, возложены цветы, выражено глубокое уважение к его памяти.

В ходе приема были даны ответы на соответствующие обращения в связи с деятельностью учреждения, приняты меры по решению некоторых вопросов на местах. Письменные обращения по вопросам, требующим расследования, зарегистрированы и направлены в соответствующие подразделения для рассмотрения. Жители обоих районов выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за проведенную работу по реконструкции электрических сетей регионов, а также за внимание и заботу, проявленные к гражданам.

В целях обеспечения потребителей стабильной и бесперебойной электроэнергией, а также минимизации потерь электроэнергии ОАО «Азеришыг» регулярно проводит мероприятия во всех регионах страны, организует встречи с местными жителями.