Алиев верит в партнерство с Трампом
19:12 1130
Мы были очень разочарованы ухудшением отношений между предыдущей администрацией США и Азербайджаном, сказал президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюс».
Подчеркнув, что позиция прежней администрации США заключалась в несправедливом подходе к национальным интересам Азербайджана, глава государства отметил: «Поэтому мы с большим энтузиазмом относимся к восстановлению прочных партнерских отношений с США при администрации Трампа».
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