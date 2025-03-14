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Самолет спецпредставителя Трампа приземлился в Баку. В чем причина?..

Алиев верит в партнерство с Трампом

19:12 1130

Мы были очень разочарованы ухудшением отношений между предыдущей администрацией США и Азербайджаном, сказал президент Ильхам Алиев  в интервью телеканалу «Евроньюс».

Подчеркнув, что позиция прежней администрации США заключалась в несправедливом подходе к национальным интересам Азербайджана, глава государства отметил: «Поэтому мы с большим энтузиазмом относимся к восстановлению прочных партнерских отношений с США при администрации Трампа».

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