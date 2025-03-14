Украинские войска попали в окружение?

Информация об окружении российской армией украинских военных в Курской области не соответствует действительности. Об этом сообщили в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

В ведомстве добавили, что эта информация распространяется россиянами ради «политических целей и давления на Украину и партнеров». Также в информации отмечается, что ситуация за сутки существенно не изменилась.

«Боевые действия в операционной зоне группировки войск Курск продолжаются», — сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, подразделения ВСУ в Курской области осуществили перегруппировку, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные задачи. Также известно, что с начала суток на Курском направлении происходило 13 боевых столкновений.

В новой сводке Института изучения войны (ISW) за 13 марта сообщалось, что Россия продолжает бои с ВСУ в районе Суджи и ее окрестностей, но продвижение российских войск ближе к границе в Курской области замедлилось по сравнению с последними днями.

12 марта аналитический портал DeepState подтвердил, что российские войска взяли под контроль город Суджа и три населенных пункта в Курской области РФ (Махновку, Замостье и Казачью Локню).