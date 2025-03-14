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Арутюнян об обстреле Гянджи: «Информация поступила из Армении»

19:29 1671

В ходе судебного процесса, продолжившегося 14 марта в Бакинском военном суде, обвиняемый Араик Арутюнян, отвечая на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение, рассказал в частности о ракетном обстреле гражданской инфраструктуры и мирных жителей в городе Гянджа.

Обвиняемый заявил, что информацию об этом он получил от начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна:

«Начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении был Оник Гаспарян. В Генштабе сказали – у меня был разговор с их начальником. На первом этапе мне сообщили об обстреле аэропорта Гянджи. После этого я с ним не общался».

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти и удержании власти и многочисленных других преступлениях.

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