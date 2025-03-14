Убит один из лидеров ИГИЛ

Премьер-министр Ирака и главнокомандующий вооруженными силами Мухаммед Шиа ас-Судани заявил о ликвидации одного из самых разыскиваемых террористов страны.

По его словам, убит лидер террористической группировки ИГИЛ в Ираке и Сирии Абдалла Маки Муслех аль-Рифаи, известный как Абу Хадиджа.

«Сотрудники Иракской национальной разведывательной службы при поддержке и координации Объединенного оперативного командования и международных коалиционных сил смогли уничтожить террориста Абдаллу Маки Муслеха ар-Рифаи, известного как Абу Хадиджа. Он занимал должности так называемого «заместителя халифа», «губернатора Ирака и Сирии» и главы офисов внешних операций», — написал ас-Судани в соцсети Х.

Премьер подчеркнул, что ликвидированный боевик считался одним из самых опасных террористов как в Ираке, так и в мире.