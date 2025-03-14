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Украина формирует команду для контроля за перемирием

19:50 596

Украина начала формировать команду, которая займется разработкой алгоритмов по контролю за возможным 30-дневным прекращением огня. Об этом рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига на пресс-конференции, передает «РБК-Украина».

«Мы уже сейчас фактически приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия. Это чрезвычайно сложный процесс», — заявил он.

Сибига напомнил о «негативном опыте» с нарушениями прекращения огня в рамках минских договоренностей, которые, по его словам, допускала Россия.

«Поэтому сейчас будет все направлено, чтобы украинская сторона была готова с соответствующими командами, с соответствующими наработками, модальностями. Имею в виду, в том числе будущего видения относительно договоренности или плана действий для достижения справедливого мира для Украины. Безусловно, параметров и объема пакета гарантий безопасности для Украины», — заключил глава МИД.

В ходе переговоров в Саудовской Аравии, прошедших 11 марта, представители Украины согласились на предложение США ввести временный режим прекращения огня сроком 30 дней. Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия, но оно должно привести «к долгосрочному миру».

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