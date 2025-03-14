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Путину «позвонили» из Украины

19:56 1486

Президенту России Владимиру Путину «непублично» звонили люди из Украины. Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Он не стал уточнять, кто конкретно звонил в Москву, и были ли это представители Украины.

«Я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович скажет. Он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Ну это непубличная была договорённость, что они будут говорить», — сказал Лукашенко.

Лукашенко отметил, что подобные контакты не афишировались, чтобы не узнали журналисты. «Может Владимир Владимирович рискнет и скажет, кто звонил ему», — подытожил белорусский лидер.

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