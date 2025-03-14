Путин снова обманул Трампа

Украинский военный эксперт Ян Матвеев предполагает, что об «окружении», возможно, в Курском направлении, Дональду Трампу «наврали» россияне, и он этому поверил. «Путин наплел Трампу, что тысячи украинских солдат ПОЛНОСТЬЮ ОКРУЖЕНЫ в Курской области. А Трамп поверил и попросил их пощадить. Может, стоит доверять собственной разведке и военным специалистам, а не… (Путину)…?» — написал эксперт, слова которого приводит издание «Диалог».

Как уже сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 14 марта, в своем официальном аккаунте в соцсети Truth, что вчера (13 марта) он провел «очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным». Трамп утверждал, что «обратился к президенту Путину с настоятельной просьбой пощадить жизни» якобы попавших в полное окружение «тысяч украинских солдат… в очень плохом и уязвимом положении».

Telegram-канал «Быть Или» пишет, что «теперь Трамп будет апеллировать к тому, какую он услугу сделал Украине: попросил Путина сохранить жизни тысячам бойцов. В каком месте они окружены, решительно непонятно, так как даже считая очень грубо, по крайним точкам серой зоны, до окружения там минимум 9 км, а на самом деле больше, потому что не везде у ВС РФ есть закрепление».

OSINT-проект DeepState, отслеживающий ситуацию на фронте, также не видит никакого окружения на Курском плацдарме.

Генштаб ВС сообщил, что информация об окружении российской армией украинских военных в Курской области не соответствует действительности. В ведомстве отметили, что эта информация распространяется россиянами ради «политических целей и давления на Украину и партнеров». Также Генштаб отмечает, что ситуация за сутки существенно не изменилась: «Боевые действия в операционной зоне группировки войск Курск продолжаются».