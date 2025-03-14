USD 1.7000
EUR 1.8431
RUB 1.9726
Подписаться на уведомления
Самолет спецпредставителя Трампа приземлился в Баку. В чем причина?..
Новость дня
Самолет спецпредставителя Трампа приземлился в Баку. В чем причина?..

Британия выставила требование России

20:07 1180

Россия должна принять предложение о прекращении огня в Украине «без каких-либо условий». Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде, сообщает DailyMail.

«Я думаю, что существует единство в том, что сейчас настало время для прекращения огня без каких-либо условий. Украина изложила свою позицию. Теперь Россия должна ее принять», — выставил требование политик.

Лэмми отметил, что союзники по G7 едины во мнении, что президенту России Владимиру Путину нельзя позволить «менять правила игры».

Ранее члены международного клуба заявили, что могут ввести новые санкции против России при несогласии с предложением установить в Украине режим прекращения огня на 30 дней.

Алиев призвал Армению и Грузию к добрососедским отношениям, как в СССР
Алиев призвал Армению и Грузию к добрососедским отношениям, как в СССР
20:55 342
«Путин тянет время… а Европа готовится к войне»
«Путин тянет время… а Европа готовится к войне» британский депутат Крис Скидмор комментирует для haqqin.az
20:16 1002
Трамп дожмет Путина
Трамп дожмет Путина экс-посол в ООН Фрэнсис Мартин О’Доннелл комментирует для haqqin.az; все еще актуально
15:29 3587
Россия предложила Азербайджану и Армении подписать мир в Москве
Россия предложила Азербайджану и Армении подписать мир в Москве официальное заявление
20:25 984
Какой с Арменией мир без доверия?
Какой с Арменией мир без доверия? комментарий по горячим следам
19:00 2047
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно горячая тема
15:10 3326
«Как сын мне был, но поступил как гнида»: Лукашенко о Зеленском
«Как сын мне был, но поступил как гнида»: Лукашенко о Зеленском
20:16 1188
Путин снова обманул Трампа
Путин снова обманул Трампа
20:06 1784
Арутюнян об обстреле Гянджи: «Информация поступила из Армении»
Арутюнян об обстреле Гянджи: «Информация поступила из Армении»
19:29 1681
Ильхам Алиев: «Никто не знает, каким будет мир»
Ильхам Алиев: «Никто не знает, каким будет мир» обновлено 19:38
19:38 3160
Украинские войска попали в окружение?
Украинские войска попали в окружение? о ситуации в курской области
19:24 2123

ЭТО ВАЖНО

Алиев призвал Армению и Грузию к добрососедским отношениям, как в СССР
Алиев призвал Армению и Грузию к добрососедским отношениям, как в СССР
20:55 342
«Путин тянет время… а Европа готовится к войне»
«Путин тянет время… а Европа готовится к войне» британский депутат Крис Скидмор комментирует для haqqin.az
20:16 1002
Трамп дожмет Путина
Трамп дожмет Путина экс-посол в ООН Фрэнсис Мартин О’Доннелл комментирует для haqqin.az; все еще актуально
15:29 3587
Россия предложила Азербайджану и Армении подписать мир в Москве
Россия предложила Азербайджану и Армении подписать мир в Москве официальное заявление
20:25 984
Какой с Арменией мир без доверия?
Какой с Арменией мир без доверия? комментарий по горячим следам
19:00 2047
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно горячая тема
15:10 3326
«Как сын мне был, но поступил как гнида»: Лукашенко о Зеленском
«Как сын мне был, но поступил как гнида»: Лукашенко о Зеленском
20:16 1188
Путин снова обманул Трампа
Путин снова обманул Трампа
20:06 1784
Арутюнян об обстреле Гянджи: «Информация поступила из Армении»
Арутюнян об обстреле Гянджи: «Информация поступила из Армении»
19:29 1681
Ильхам Алиев: «Никто не знает, каким будет мир»
Ильхам Алиев: «Никто не знает, каким будет мир» обновлено 19:38
19:38 3160
Украинские войска попали в окружение?
Украинские войска попали в окружение? о ситуации в курской области
19:24 2123
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться