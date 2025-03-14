«Как сын мне был, но поступил как гнида»: Лукашенко о Зеленском
20:16 1190
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» рассказал о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Ну, Володя как сын мне был, но поступил как гнида», - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о том, почему он по-разному называет президента Украины.
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