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«Как сын мне был, но поступил как гнида»: Лукашенко о Зеленском

20:16 1190

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» рассказал о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Ну, Володя как сын мне был, но поступил как гнида», - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о том, почему он по-разному называет президента Украины.

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