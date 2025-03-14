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«Путин тянет время… а Европа готовится к войне»

британский депутат Крис Скидмор комментирует для haqqin.az
Джейхун Наджафов, собкор
20:16 1004

«Президент Владимир Путин увернулся от конкретного ответа на предложение США и Украины о 30-дневном прекращении огня, что свидетельствует о его нежелании   остановить войну и попытке тянуть время», - сказал в интервью haqqin.az Крис Скидмор — член парламента Великобритании от Консервативной партии, бывший министр энергетики и председатель независимой группы по рассмотрению вопроса о нулевых выбросах.

По словам Скидмора, совместное предложение США и Украины о 30-дневном прекращении огня было ясно сформулировано и имело цель остановить гибель людей и разрушение городов.

Крис Скидмор

«Очевидно, что президент Украины Зеленский согласился по итогам переговоров в Джидде с прекращением огня, - отметил Крис Скидмор. - Встречное условие российского президента может стать предметом последующих переговоров, а конкретно, о прекращения огня.

Но тактика Москвы только усиливает недоверие Европы, опасающейся ситуации, при которой Россия в результате перемирия наберет силу и продолжит захватывать чужие земли. У меня такое ощущение, что Европа возвращается в тяжелые времена 30-х годов ХХ века. С той лишь разницей, что теперь перед европейцами стоит решение проблемы обороны без военной поддержки США. Я думаю, что для Старого Света это момент пробуждения. Сейчас европейцы все чаще задаются вопросом: а не является ли война в Украине опосредованным вооруженным противостоянием между Россией и Европой? Проблема в том, что далеко не все осознают, что все именно так и обстоит. А значит, очень скоро мы можем оказаться в ситуации войны, которая обнажит главную проблему - Европа не готова к отражению российской агрессии. Сейчас главная задачи ЕС - сделать все возможное, чтобы подготовиться к войне финансово и инфраструктурно. Если вы к чему-то готовитесь и планируете наперед, значит, вы планируете победу, а не провал. Так что, нам нужно планировать новую систему безопасности Европы».

По мнению Скидмора, для обеспечения надежной безопасности Европы важно, чтобы Североатлантический альянс продолжал существовать. Не случайно многие страны ЕС уже тратят на безопасность более 3 процентов своего ВВП, а остальные государства морально готовы к необходимости увеличить оборонные расходы.

Очень скоро мы можем оказаться в ситуации войны, которая обнажит главную проблему - Европа не готова к отражению российской агрессии

«Мы не можем полагаться на Соединенные Штаты, - подчеркнул британский парламентарий. – Поэтому предоставление денег для обороны — это то, с чего нужно начинать. Если мы не предоставим деньги и инвестиции, то все разговоры о военной мощи Европы будет чистым позерством. Кроме того, речь идет не только о войсках, но и о создании автономной цифровой инфраструктуры.

Мы все видели, как возникли разногласия главы МИД Польши Радослава Сикорского с Илоном Маском по вопросу спутниковой связи Starlink. Это тревожный сигнал, зовущий Европу строить в век искусственного интеллекта и цифровых технологий свою безопасность. Европейским странам необходимо инвестировать колоссальные средства для обеспечения недостающей и модернизации имеющейся инфраструктуры». 

Как уверяет Скидмор, все государства, граничащие с Россией, признают незаменимую роль блока НАТО в обеспечении их безопасности и суверенитета. Эти страны, по его словам, видят в Североатлантическом альянсе ключевой фактор противодействия агрессии, а не просто говорильню для группы стран. Таким образом, как и прежде, НАТО остается главным фактором сдерживания угроз безопасности всех стран Европы.

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