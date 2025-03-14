Россия предложила Азербайджану и Армении подписать мир в Москве

Россия приветствует завершение переговоров по тексту проекта соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В МИД РФ отметили, что поддерживают этот важный шаг на пути к достижению полноценной и всесторонней армяно-азербайджанской нормализации, как это предусмотрено трехсторонними договоренностями лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 гг.

«Нацелены оказывать всяческое содействие дальнейшему продвижению мирного процесса и решению остающихся вопросов между Баку и Ереваном, в том числе необходимых для выхода на подписание мирного соглашения, а также касающихся разблокирования транспортных коммуникаций, делимитации совместной границы и гуманитарной проблематики, в той мере и форме, в какой это будет приемлемо для партнеров», - говорится в информации.

Также в сообщении отмечается, что спецпредставитель министра иностранных дел России по содействию армяно-азербайджанской нормализации И.А.Ховаев готов посетить Баку и Ереван для проведения соответствующих консультаций.

«Подтверждаем наше предложение предоставить российскую площадку для контактов представителей Азербайджана и Армении по всему комплексу вопросов армяно-азербайджанской нормализации, а также для подписания мирного договора», - добавили в МИД России.

Напомним, что вчера, 13 марта, МИД Азербайджана официально подтвердил заявления о завершении переговоров по тексту мирного договора с Арменией. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.