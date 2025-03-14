Алиев: Весь мир по-прежнему зависит от Белого дома

«Говоря о геополитических изменениях, мы должны быть более точны. Происходящее в Вашингтоне в связи с новой политикой новой американской администрации еще раз демонстрирует зависимость всего мира от решений, которые принимаются в Белом доме».

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью телеканалу Euronews.

Глава государства отметил, что «это источник глобальных геополитических изменений. Процесс только начался, и мы, как я уже сказал, переживаем первые месяцы этих изменений».