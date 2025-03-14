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У Трампа рассказали о дальнейших шагах по России и Украине

20:44 444

Вашингтонская администрация в ближайшие дни проведет совещание по дальнейшему взаимодействию с Россией и Украиной, американский лидер Дональд Трамп определит следующие шаги. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«По нашему мнению, вчера были очень позитивные и продуктивные контакты между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом», - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств Группы семи в провинции Квебек.

«Уиткофф возвращается в США. Когда он вернется, надеюсь, мы соберемся в эти выходные. Мы более тщательно проведем оценку позиции России. Затем президент США оценит, какими будут следующие шаги», - добавил госсекретарь.

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