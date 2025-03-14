Алиев призвал Армению и Грузию к добрососедским отношениям, как в СССР

«К несчастью, регион Южного Кавказа на протяжении десятилетий был ареной противоборства и вражды. Сейчас у нас относительно спокойный период. Поэтому нам нужно сосредоточиться на этом; создать механизмы безопасности, которые будут всеобъемлющими, устранить любую угрозу новой военной конфронтации и попытаться иметь добрососедские отношения, как мы привыкли во времена Советского Союза».

Так президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью телеканалу Euronews.

Глава государства указал на тот факт, что «мы не были независимыми странами. Мы на самом деле не могли планировать свое будущее. Мы были в значительной степени зависимы от советского центра. Но, по крайней мере, между республиками Южного Кавказа было активное взаимодействие.

Президент Алиев отметил, что «у нас имеется этот опыт, и нам нужно просто помнить о нем. Для этого региона очень важно не опоздать с геополитическими преобразованиями и сосредоточиться на наших региональных проблемах и региональных возможностях».