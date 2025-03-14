USD 1.7000
EUR 1.8431
RUB 1.9726
Подписаться на уведомления
Самолет спецпредставителя Трампа приземлился в Баку. В чем причина?..
Новость дня
Самолет спецпредставителя Трампа приземлился в Баку. В чем причина?..

Путин хвалит Трампа

20:54 242

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация во взаимоотношениях России и США начинает двигаться. Такое мнение он высказал, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

«В целом ситуация как бы начинает двигаться. Посмотрим, что из этого получится», - сказал президент РФ.

Он также отметил, что американский президент Дональд Трамп и его администрация делают всё для восстановления отношений c Москвой.

«Новая администрация во главе с президентом Трампом делает всё для того, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией», — подчеркнул глава российского государства.

Путин предложил членам Совбеза России обсудить вопросы восстановления российско-американских отношений. На оперативном совещании он обозначил тему совещания как «процесс нормализации отношений с Соединёнными Штатами».

Алиев призвал Армению и Грузию к добрососедским отношениям, как в СССР
Алиев призвал Армению и Грузию к добрососедским отношениям, как в СССР
20:55 356
«Путин тянет время… а Европа готовится к войне»
«Путин тянет время… а Европа готовится к войне» британский депутат Крис Скидмор комментирует для haqqin.az
20:16 1011
Трамп дожмет Путина
Трамп дожмет Путина экс-посол в ООН Фрэнсис Мартин О’Доннелл комментирует для haqqin.az; все еще актуально
15:29 3587
Россия предложила Азербайджану и Армении подписать мир в Москве
Россия предложила Азербайджану и Армении подписать мир в Москве официальное заявление
20:25 996
Какой с Арменией мир без доверия?
Какой с Арменией мир без доверия? комментарий по горячим следам
19:00 2053
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно горячая тема
15:10 3327
«Как сын мне был, но поступил как гнида»: Лукашенко о Зеленском
«Как сын мне был, но поступил как гнида»: Лукашенко о Зеленском
20:16 1201
Путин снова обманул Трампа
Путин снова обманул Трампа
20:06 1804
Арутюнян об обстреле Гянджи: «Информация поступила из Армении»
Арутюнян об обстреле Гянджи: «Информация поступила из Армении»
19:29 1687
Ильхам Алиев: «Никто не знает, каким будет мир»
Ильхам Алиев: «Никто не знает, каким будет мир» обновлено 19:38
19:38 3171
Украинские войска попали в окружение?
Украинские войска попали в окружение? о ситуации в курской области
19:24 2133

ЭТО ВАЖНО

Алиев призвал Армению и Грузию к добрососедским отношениям, как в СССР
Алиев призвал Армению и Грузию к добрососедским отношениям, как в СССР
20:55 356
«Путин тянет время… а Европа готовится к войне»
«Путин тянет время… а Европа готовится к войне» британский депутат Крис Скидмор комментирует для haqqin.az
20:16 1011
Трамп дожмет Путина
Трамп дожмет Путина экс-посол в ООН Фрэнсис Мартин О’Доннелл комментирует для haqqin.az; все еще актуально
15:29 3587
Россия предложила Азербайджану и Армении подписать мир в Москве
Россия предложила Азербайджану и Армении подписать мир в Москве официальное заявление
20:25 996
Какой с Арменией мир без доверия?
Какой с Арменией мир без доверия? комментарий по горячим следам
19:00 2053
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно
Если в Америке падают самолеты – значит – это никому не нужно горячая тема
15:10 3327
«Как сын мне был, но поступил как гнида»: Лукашенко о Зеленском
«Как сын мне был, но поступил как гнида»: Лукашенко о Зеленском
20:16 1201
Путин снова обманул Трампа
Путин снова обманул Трампа
20:06 1804
Арутюнян об обстреле Гянджи: «Информация поступила из Армении»
Арутюнян об обстреле Гянджи: «Информация поступила из Армении»
19:29 1687
Ильхам Алиев: «Никто не знает, каким будет мир»
Ильхам Алиев: «Никто не знает, каким будет мир» обновлено 19:38
19:38 3171
Украинские войска попали в окружение?
Украинские войска попали в окружение? о ситуации в курской области
19:24 2133
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться