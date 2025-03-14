Путин хвалит Трампа

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация во взаимоотношениях России и США начинает двигаться. Такое мнение он высказал, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

«В целом ситуация как бы начинает двигаться. Посмотрим, что из этого получится», - сказал президент РФ.

Он также отметил, что американский президент Дональд Трамп и его администрация делают всё для восстановления отношений c Москвой.

«Новая администрация во главе с президентом Трампом делает всё для того, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией», — подчеркнул глава российского государства.

Путин предложил членам Совбеза России обсудить вопросы восстановления российско-американских отношений. На оперативном совещании он обозначил тему совещания как «процесс нормализации отношений с Соединёнными Штатами».