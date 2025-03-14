Путин ответил на просьбу Трампа

Президент РФ Владимир Путин ответил на просьбу президента США Дональда Трампа «полностью пощадить» группировку ВСУ в Курской области. Российский лидер заявил, что если украинские войска сложат оружие, то им будет гарантирована жизнь и достойное обращение.

«Ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область»,— сказал президент.

«В этой связи обращаем внимание, что украинские военные совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения. Эти деяния, как я уже говорил, квалифицируются Генеральной прокуратурой как терроризм»,— заявил он.

Вместе с тем, Путин подчеркнул, что «мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера». «В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение»,— добавил он.

«Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениями сложить оружие и сдаться в плен»,— заявил Путин.