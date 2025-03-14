Зеленский: «Курская операция выполнила свою задачу»

Курская операция достигла своей главной цели - оттянуть значительную часть российских войск с Покровского, Харьковского и Сумского направлений, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

По его словам, украинские военные проявили незаурядную стойкость, выдержав мощный удар врага, что позволило ослабить давление на критически важных участках фронта.

«Наши ребята абсолютно героические, они приняли на себя прочный удар. Первым давление спало на Харьковском направлении - россияне оттянули на Курщину максимальное количество войск. Затем они начали забирать силы с Востока, но не оставляли главной цели - Покровска», - отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что благодаря Курской операции ситуация на Покровском и Харьковском направлениях стабилизировалась, а России будет «очень непросто» найти возможность снова угрожать Покровску.

«Я могу только поблагодарить наших воинов за Курскую операцию. Я считаю, что она свою задачу выполнила», - подытожил он.