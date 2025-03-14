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Алиев: Никто не гарантирует, что война между Россией и Украиной снова не вспыхнет

14 мартa 2025, 21:12 2734

«Я предпочитаю быть реалистом. Не думаю, что мы достигнем стабильности в ближайшие месяцы или даже в ближайшие годы. А если говорить о войне между Россией и Украиной, то даже если она прекратится, это не гарантирует, что она не вспыхнет снова».

Так сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews.

«В течение почти тридцати лет между нами и Арменией действовало соглашение о прекращении огня, которое было достигнуто весной 1994 года. Но это не означало прекращение войны. Она просто видоизменилась. Война заканчивается только тогда, когда вы заключаете мирный договор», - сказал президент Алиев.

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