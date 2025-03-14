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И НАТО приветствует

14 мартa 2025, 21:17 1835

НАТО приветствует завершение переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией, говорится в публикации пресс-секретаря НАТО Элисон Харт в социальной сети.

По ее словам, в НАТО с нетерпением ждут подписания и ратификации документа: «Это важный шаг вперед в процессе нормализации внесет вклад в региональную безопасность».

Отметим, что вчера, 13 марта, МИД Азербайджана официально подтвердил заявления о завершении переговоров по тексту мирного договора с Арменией. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

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