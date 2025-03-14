Арестованы правозащитники Башир Сулейманлы и Алпай Мамед

А.Мамед обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и отмывании денег, полученных преступным путем.

Адвокат Бахруз Байрамов сообщил haqqin.az, что в отношении А.Мамеда Бинагадинским районным судом избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца 28 дней.

Исполнительный директор альянса «Наблюдение за выборами» Алпай Мамед привлечен к уголовной ответственности.

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Руководитель Института гражданских прав Башир Сулейманлы арестован.

Как стало известно haqqin.az, Б.Сулейманлы привлечен к уголовной ответственности в результате расследования, проведенного следственным управлением Генеральной прокуратуры. Б.Сулейманлы обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и отмывании денег, полученных преступным путем.

Решением Бинагадинского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 28 дней.