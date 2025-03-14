ВСУ нанесли удар по Судже

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Суджа в Курской области России, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

По его словам, удар пришел пришелся по зданию краеведческого музея.

«Предварительно, погибла сотрудница музея. Она оставалась в Судже во время нападения на регион, а сегодня зашла в музей, чтобы осмотреть его состояние. Еще двое сотрудников ранены», - написал он.

Министерство обороны России 12 марта заявило, что российские войска вернули Суджу. ВСУ удерживали контроль над городом с августа 2024 года, когда прорвали границу в Суджанском районе.