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Страны G7 пригрозили России

14 мартa 2025, 21:47 1799

Россию ждут новые санкции, если она сорвет переговорный процесс по мирному урегулированию войны в Украине. Об этом говорится в окончательном проекте заявления государств «Большой семерки» (G7). Встреча глав МИД стран G7 14-15 марта проходит в Канаде.

Участники объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) подчеркнули необходимость принять надежные «меры безопасности» для обеспечения прекращения огня между Украиной и РФ. В G7 подчеркнули, что Москва должна последовать примеру Киева и согласиться на 30-дневную остановку боевых действий, иначе санкции против нее будут усилены.

«Члены G7 призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и выполнив его в полном объеме», — говорится в финальном проекте заявления «семерки».

Как подчеркнули представители G7, любое перемирие «должно соблюдаться» и необходимо создать «надежные и заслуживающие доверия» механизмы безопасности, чтобы обеспечить Украине возможность для защиты от «любых возобновившихся актов агрессии».

Неделю назад президент США Дональд Трамп предупреждал Кремль о том, что в случае его отказа от перемирия с Украиной США ужесточат санкции против РФ. А глава Минфина США Скотт Бессент заявил о готовности Штатов «без колебаний» ввести «агрессивные» санкции против России, если это поможет добиться завершения войны. В то же время госсекретарь США Марко Рубио в преддверии встречи министров G7 в Канаде сказал, что, по его мнению, «антагонистические высказывания [против РФ] иногда затрудняют привлечение [воюющих] сторон к переговорам».

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