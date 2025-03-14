Новый премьер Канады исключил вхождение страны в состав США

Новый премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна никогда и ни в какой форме не войдет в состав США.

«Я выразился предельно ясно, мы никогда и ни в какой форме не будем частью Соединенных Штатов. Америка - это не Канада», - сказал Карни журналистам после того, как принял присягу в качестве 24-го премьер-министра страны.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно выражал мнение, согласно которому многие жители Канады выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Он полагает, что такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз, которые, по утверждению Трампа, исходят, в частности, от России и Китая. Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ заявлял, что его страна никогда не пойдет на это.