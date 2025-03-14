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Кремль: с американцами наладили диалог

14 мартa 2025, 22:21 798

Воссозданный диалог между Россией и нынешней администрацией США налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Хотел бы подчеркнуть, что президент России внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе воссозданного диалога с нынешней американской администрацией», - сказал он.

Ушаков отметил, что Путин услышал сигнал Трампа и гарантировал заблокированным в Курской области украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если Киев прикажет им сложить оружие и сдаться в плен.

«Как вы только что могли увидеть и услышать, президент России Владимир Путин положительно отреагировал на обращение президента США Дональда Трампа по поводу судьбы тысяч украинских военнослужащих, заблокированных и по сути окруженных в Курской области в той зоне, куда вторглись ВСУ», - сказал Ушаков журналистам.

«Сигнал президента США услышан, и наш президент гарантировал украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если, конечно, Киев пойдет на то, чтобы отдать приказ своим военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен», - добавил он.

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