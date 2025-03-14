Эрдоган следит за событиями в Боснии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в пятницу, 14 марта члена Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Дениса Бечировича. Прием в рабочем офисе Долмабахче прошел в закрытом для прессы режиме, говорится в сообщении управления по коммуникациям администрации президента Турции.

Согласно этой информации, во время переговоров президента Эрдогана с Бечировичем обсуждалась последняя ситуация в Боснии и Герцеговине и региональные события во всех аспектах.

Глава турецкого государства заявил, что внимательно следит за развитием событий в Боснии и Герцеговине после вынесения приговора руководителю сербской части Додику и поддерживает контакт с лидерами региона.

В ходе встречи с Бечировичем Эрдоган заявил, что единство и целостность Боснии и Герцеговины крайне важны, и сепаратистские подходы не могут быть признаны.

Президент подчеркнул о важности поддержания мира и стабильности на Балканах, где усиливаются региональные и глобальные вызовы безопасности.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция будет продолжать поддерживать сохранение территориальной целостности, суверенитета и конституционного порядка Боснии и Герцеговины, а также сохранение мира и стабильности во всех его измерениях.