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Лукашенко оценил шансы Зеленского на президентских выборах

14 мартa 2025, 22:38 1252

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский проиграет на следующих президентских выборах главы государства.

«Это дело внутреннее, украинское. Я бы не стал педалировать этот вопрос. И, вы заметьте, Путин это обозначил. Он не педалирует данную тему», – рассказал Лукашенко в эфире телеканала «Россия-1».

Он отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп ранее называл Зеленского «диктатором» и призывал к выборам.

«Не нужно. Это просто усиливает поддержку Зеленского. Там же не дураки тоже. В Украине такие люди, как мы. Какой бы ты противный ни был там, это усиливает авторитет Зеленского. Чуть-чуть, но усиливает. Это не делает, в первую очередь, авторитет США. Ну, какое вам дело, кто там будет президентом, и как это будет происходить у нас, в РФ и так далее. Люди сами разберутся. Там же понятно, что Зеленский не победит. Зачем на это больное место еще давить и за счет этого свой авторитет снижать?» – сообщил Лукашенко.

В начале февраля Владимир Зеленский заявил, что выборы президента Украины состоятся только после окончания вооруженного конфликта с Россией. Украинский президент отмечал, что открыт «к любым выборам».

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