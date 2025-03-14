Переговорщик Трампа ждал Путина 8 часов

По информации телеканала Уиткофф, которого называют главным переговорщиком Трампа, пробыл в Москве около 12 часов. В столицу России он прилетел, чтобы переговорить с Путиным о 30-дневном перемирии с Украиной.

«Однако, прибыв туда примерно в обед четверга, он провел без дела не менее восьми часов, прежде чем его вызвали в Кремль. Президент Путин, по-видимому, был слишком занят встречей с другим человеком — президентом Беларуси Александром Лукашенко — для поспешно организованного государственного визита, о котором было объявлено накануне», – говорится в материале.

Корреспондент телеканала отмечает, что не может утверждать, что время визита Лукашенко было выбрано намеренно, но это «определенно не было похоже на совпадение».

При этом телеканалу неизвестно, сколько продлилась встреча Уиткоффа и Путина и что именно на ней обсуждалось.

Sky News отмечает, что вероятнее всего, Уиткофф покинул Москву «не с согласием Путина, а со списком требований».