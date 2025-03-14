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США просят у Дании яйца. И хотят забрать Гренландию

14 мартa 2025, 23:08 570

Соединенные Штаты обратились к Дании и другим европейским странам с просьбой экспортировать больше яиц на фоне дефицита и значительного роста цен на этот товар. Об этом говорится в письме Министерства сельского хозяйства США к Датской ассоциации яиц, с которым ознакомилось агентство Reuters.

В письме, датированном концом февраля, США направили официальные запросы в страны-производители яиц с просьбой предоставить информацию об их способности и готовности экспортировать яйца на американский рынок.

«Мы все еще ждем дальнейших указаний от Вашингтона относительно следующих шагов, но есть ли у вас оценка количества яиц, которые могут быть поставлены в Соединенные Штаты (при условии, что они соответствуют всем требованиям импорта)», – говорится в письме.

Ассоциация в ответ заявила, что рассмотрит запрос США, но предупредила: в Европе нет избытка яиц. «В глобальном масштабе существует дефицит яиц везде, потому что потребление растет, и многие пострадали от птичьего гриппа», – пояснили там.

В Датской ассоциации яиц также сообщили, что запросили у США более подробную информацию об условиях экспорта в США, который является проблематичным из-за санитарных и других ограничений.

Запрос США произошел на фоне тарифных угроз Трампа и обещаний ввести экономические санкции, если Дания не передаст США контроль над Гренландией.

Оптовые цены на яйца в США бьют рекорды из-за ряда факторов, в частности вспышки птичьего гриппа. Президент США Дональд Трамп пообещал снизить цены на яйца в первый день своего пребывания в должности, но в феврале цены выросли на 59% в годовом измерении.

В начале марта Ассоциация производителей и экспортеров птицы и яиц Азербайджана объявила о начале экспорта столовых яиц в США. Решение было принято на фоне дефицита яиц в США, вызванного распространением птичьего гриппа, который привел к росту цен на яйца.

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